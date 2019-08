Suve kõrgpunkt on läbi, võib teha kokkuvõtteid, mis hinnangu televaatajad suveuudiste saadetele on andnud. Suveräänselt püsib esirinnas AK (u 150 000 vaatajat). Aga mis toimub Eesti telekanalites uudiste vallas kella 19 ja 20 vahel? Siis algab primetime, ja see paneb teletegijad parajasse pingesse – kes keda?