"Meie praegune moraal on naftatoidul. Orjapidamine kaotati siis, kui nende pidamine osutus auru- ja hiljem bensiinimootorite tulekul liiga kulukaks. Kui selgus, et orje ülal pidada oli kallim kui nad vabaks lasta. See oli nii Ameerikas neegerorjade vabastamisel kui ka meil pärisorjade vabastamisel, mis toimus samaaegselt. Mõisnikul ei olnud enam mõtet pidada teoorje, sest vabakslastu, kes hakkas oma talu välja ostma, sai rohkem raha.

Fossiilkütused võimaldavad demokraatlikul ühiskonnal olla salliv ja nõuda kõigile võrdseid õigusi. Peab kartma, et kui must kuld otsa saab, on ka vennaarm otsas."