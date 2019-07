TOP 12 | Vaata ja kuula, mis on nõutuimad lood retrodiskodel!

Retrodiskorid Erkki Vadi ja Peeter Taim avavad värskes Maalehes selle imeliselt glamuurse meelelahutusvormi telgitaguseid. Vaata, millised plaadid on kõige tulisemaks köetud!

1. Smokie, “Alice”

2. Ricchi e Poveri, “Mamma Maria”

3. F. R. David, “Words”

4. Modern Talking, “You Are My Heart, You are My Soul”

5. Eruption, “One Way Ticket”

6. Tee Set, “Linda, Linda”