Toredaid randlaste sõnu – luudima, kindukouk, nubuneul, korvasmies

LUGEMISELAMUS Kuusalu rannakeele sõnaraamat Valmis Eesti Keele Instituudi sõnastikusüsteemis EELex ning on kasutatav ka veebis. Koostasid Piret Norvik ja Heli Kendra, toimetas Vilja Oja. Tehnilise külje ja veebisõnastiku eest hoolitsesid keeletehnoloogid Ülle Viks, Ain Teesalu ja Indrek Hein. Eesti Keele Instituudi väikeste murdesõnastike sarja 6. väljaanne.

Kuusalu rannakeeles on kolm alarühma. Omavahel erineb nii kummagi poolsaare – Pärispea ehk Kõnnu ranna ja Juminda ehk Kolga ranna – keel kui ka läänepoolne murrak, mida on räägitud rannakülades Kaberneemest Salmistuni. Seetõttu on värske sõnaraamatu paljude märksõnade all esitatud mitu häälikuvarianti.

Eriliste rannakeele sõnade kõrval sisaldab raamat neid, mis erinevad kirjakeelest häälikkuju või muutevormide poolest, näiteks kand ‘känd’, retli ‘redel’, habu kabustad ‘hapukapsad’, kellud lüönd ‘kellad löönud’. Väike hulk on ka kirjakeelega sarnaseid murdesõnu, milleta keelt ei saaks rääkida (näiteks olema, panema).

Nimisõnadele on lisatud omastava ja osastava käände vormid, tegusõnadele võimaluse korral da-tegevusnimi ja ainsuse 1. pööre. Sõnade kasutust illustreerivad näitelaused ja täpsustavad kirjakeelsed selgitused.

Üsna palju soome laensõnu

Kuusalu randlaste kõnet on esmakordsel kuulmisel mõnikord peetud soome keeleks. Niisugust muljet tekitavad osaliselt üldised häälduspõhimõtted ja kirjakeelest erinevad muutevormid. Näiteks rannakeeles esinevad ä, ö ja ü ka järgsilpides, kaashäälikuid ei peenendata ja kirjakeelse kolme välte asemel esineb kaks pikkusastet – lühike ja (üli)pikk ehk sõnad, mis pole 1. vältes, hääldatakse enam-vähem 3. vältes.