Tuuritav Nepali tantsutrupp võlub eestlastele kala- ja viljaõnne

„Nepal on maa, mis vajab maailma toetust ja abi ning kultuurivahetus on üks võimalus sellele tähelepanu tõmmata. Eesti Europeade Komitee toetas nii Nepali maavärinaohvreid kui ka veeuputuse ohvreid mitme tuhande euroga,“ lisas Rebane.

“Nepallaste tantsudes on mingi omapärane lust ja elurõõm, mida neid ümbritseva üldise vaesuse kõrval on raske mõista. Samas aga on ju ka Nepali elanikud väga sõbralikud,“ tõdes mitmel korral Nepali külastanud tantsuõpetaja Valdo Rebane.

20 aasta jooksul on ENCG osalenud rahvakunstifestivalidel Prantsusmaal, Hispaanias, Jaapanis, USA-s, Venemaal, Brasiilias, Taiwanis, Hollandis, Belgias. Eestis esinetakse esmakordselt.

Nepal paikneb Hiina ja India vahel, riigis elab ligi 30 miljonit inimest, neist enamus on hinduistid, aga palju on ka budiste. Riigi kõrgeim punkt on Mount Everest 8848 meetriga. Nii on selle rahva folklooris on isegi üks Yeti tants, mis on pühendatud lumeinimesele Yetile, keda keegi pole näinud.

Foto: Valdo Rebane

Ansambel annab tasuta kontserte veel 1. juunil kell 13 ja 16 Tallinnas Tornide väljakul CIOFF Baltica festivalil; 2. juunil kell 10.30 Tallinna Musumäel vanalinnapäevadel ning 2. juunil kell 12 Loo koolimaja ees.