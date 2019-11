Üleriigilisele mardi- ja kadrisantide loendusele pani end kirja 570 mardi- või kadriperet

Kõige rohkem sanditajaid oli Harjumaal (21,8% sanditajate koguarvust), järgnes Tartumaa (11,7% sanditajate koguarvust), Raplamaa (11,3% sanditajate koguarvust), Pärnumaa (9,6 % sanditajate koguarvust) ja Võrumaa (7% sanditajate koguarvust). Mardi- ja kadrisantide rahvaloendusele pandi end kirja kõigist maakondadest.

Soovime „Hakkame santima!“ aktsiooniga populariseerida meie oma ägedaid sanditamiskombeid ning olukorrast parema ülevaate saamiseks korraldasimegi mardi- ja kadrisantide rahvaloenduse. Mardi- ja kadrisandijooksmine on koos sõprade või sõpruskonnaga lõbus sügisene ettevõtmine, samas ka oluline osa meie kultuuripärandist,“ ütles „Hakkame santima!“ aktsiooni eestvedaja Kati Taal.

Mardi- ja kadrisantide rahvaloenduse tulemused on avaldatud täna keskpäevase seisuga. Mardi- ja kadrisantide rahvaloenduse vorm on avatud 28. novembrini. Kes varem unustasid, on oodatud end kirja panema aktsiooni kodulehel www.mardipaev.com.

Eesti Folkloorinõukogu koostöös Rahvakultuuri Keskusega korraldas üleriigilise mardi- ja kadrisantide rahvaloenduse sanditamistraditsioone elavas kasutuses ja au sees hoidva aktsiooni „Hakkame santima!“ raames, oodatud olid end kirja panema kõik mardi- ja kadrisanti jooksmas käinud.

Aktsioon „Hakkame santima!“ toimus esimest korda möödunud aasta mardipäeval, tänavu oli võetud fookuseks kadripäev ja kadrisantidega seotud kombestiku sügavam tutvustamine. Möödunud aastal pani end mardipäeval kirja 166 seltskonda mardisante ning jooksjate arv oli kokku 2488.