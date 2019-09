Uues Eesti filmist on asi tõsine, aga nalja saab ikka ka

”Kohtunik” Režissöör ja stsenarist Andres Puustusmaa. Osatäitjad: Märt Avandi, Mait Malmsten, Lee Trei, Sakari Kuosmanen.

Andres Puustusmaa film “Koh­tunik” polnud veel linastunudki, aga juba oli sellele tempel peale löödud – kui keegi on kohtunik, “kes ei saa endale eksimist lubada, sest süsteem on selline”, siis on ta enda arvates eksimatu. Pealiskaudsus olukordade ja inimeste hindamisel ongi Puustusmaa filmi teemaks.

Pealiskaudsusest sünnib ebaõiglus. Seejärel tekib süütunne, millest võib alata teekond iseenda parema minani, kuid vaid juhul, kui inimesel on tunded.

Ilmselgelt ei saa “Kohtunikku” mõõtma minna päris tavalise mõõdupuuga, ajades stsenaariumis näpuga taga loogikavigu. See ju lausa kubiseb nendest. Aga kogenud tegija nagu Puustusmaa nii ilmse orgi otsa ei astuks. Seega – ükskõik millisele teekonnale ta vaataja kutsub, on algusest peale selge, et see pole ette võetud niisama. Ja vaatajal tekibki põnevus teada saada, kuhu see kõik välja viib.

Kohtunikku kehastab Mait Malmsten.

Mustvalge teekond Soome

Film jutustab loo kohtunikust (Mait Malmsten), kes ühel järjekordsel kohtuistungil määrab pikaajalise vanglakaristuse naisele süüteo eest (mille olemust filmis ei lahata), jättes arvestamata viimasel hetkel ilmunud tõendid. Kohtunik ise pole ka just heas seisus – naine on ta maha jätnud ning ema viibib raskelt haigena hooldusasutuses.