Uus fotokunstikeskus: kas pilte tuleb teha või leida?

Iseenesest, kui vaadata Foto­grafiska Stockholmi näituste nimistut, on see olnud ikkagi püüd püüda igasugust publikut – nii neid, kes tulevad välja kuulsate nimede pääle, kui ka noid, keda paelub irriteerivate küsimuste esitamine, tungivate-tuliste vahenditega maailmale ja kunstile lähenemine.

Praeguse Fotografiska avanäitusi on kogunisti neli tükki, see loob fooni, ootuse, et umbes nii peakski see olema hakkama, et publikut lõa otsas hoida. Ruumid ise on sümpaatsed, see on säärane hääs mõttes steriilne maailm, mis paigutet n-ö kultuuritehaslikku miljöösse või ümbrusse – betooni, klaasi ja valguse sõprusring.

Kui rääkida teemadest, siis irooniliselt või jõhkralt üldistades võiks öelda, et mis te siis arvasite, mida rootslaste kaubamärk meile hipsteripesas pakub? Globaliseeruvat maailma ja soorolliuuringuid, muidugi!

Aga iva on see kooruke, eks. Fotokunsti juures loeb mingil hetkel see, kuidas visuaalne maailm on üles ehitet, kuidas see meid kõnetab. Ja lisaks: ilma igasuguse irooniata paistavad need teemad olevat ikkagi kõige kõnetavamad, tulisemad. Nii tulised, et mõned argisemad-elulisemad asjad poliitiliseski diskussioonis unuvad. Mitte et me üleilmne olek ja suguline segadus polekski väga argised-elulised asjad, eks...

Maailmahaardega mees vaatleb elu

Jimmy Nelson on maailma­haardega mees. Tema “Austus­avaldus inimkonnale” vaatleb hõime, kultuure üle maailma, Aafrikast ja kaugetest saartest lähemale, me Uurali-taguste sugulaste juurde, avarast ida stepist Ameerika indiaanlasteni jne. Tohutu hulk hõimunimesid, mida kohanud vaid rännu- ja reisiraamatute ning keelefanaatikud (nii et väga hea, hariv näitus!).

Jimmy Nelson “HakahauOave mägi, Ua Pou Markiisaared, Prantsuse Polüneesia”, 2016. Jimmy Nelson

Tohutu hulk eriilmelisi, kirevaid kultuure ja inimolendeid. Inimolend on kummaline sõna, aga ma ei kasuta seda siin õelas või ksenofoobses tähenduses – see on mu igapäevane tunne, et me olemegi miskid veidrad olendid, kes endale oma paika ja pesa otsivad. Nelsoni näitus kaardistab noid väga vanu ja kuidagi alles jäänud pesapaiku.

Jimmy Nelson “Himba, Hartmanni org, Cafema, Namiibia”, 2011. Jimmy Nelson

Tõsi, Jimmy Nelson on ühtlasi lavastaja. Ta komponeerib oma fotod, laseb hõimuliikmetel poseerida, valib hoolega õiget valgust, töötab iga pildiga põhjalikult. Need pole maast leitud fotod, pildid maailma räpast ja meeleheitest. Need on inimesed, oma kultuuri kandjad, kõige uhkemal-veetlevamal kujul. Pidurõivis või sõjarüüdes, rühmiti või üksi kõige maalilisemates paikades, võlukunsti valguses. Suurtel värvilistel, hingematvalt ilusatel pindadel.

Jimmy Nelson “Kalulid. Bosavi mägi, Southern Highlandsi provints, Paapua Uus-Guinea”, 2017. Jimmy Nelson

Nõnda et kui meil on tunne, et seda maailma polegi (enam) olemas, siis paraku on see õige tunne. Nelson teeb seda, mis ta suudab: see on vahendus. Nagu piibel või koraan ei ole jumala sõna selle otseses mõttes, vaid inimlik vahendus, tõlgendus – inimlike vigadega kirja pandud püha sõna, meie nägemus sellest, kuidas jumal asju ütleks või mõtleks või teeks või näeks...

Jimmy Nelson “Yangshuo kormoranid. Hiina”, 2005. Jimmy Nelson

Nelson toob meieni oma, mingis mõttes väga romantilise, ülevõimendet pildi globaalse maailma kaduvatest hõimudest; see on korraga tõde ja muinasjutt.

Soomlase Pentti Sammallahti näitus “Kauge maa” on Nelsoni “Austusavalduse” vastand. Mui­de, mu enda lemmiknäitus tost avasetist üldse, justkui mu enda maailma sarnane... Kui Nelson kaardistab ja rühmitab kogu maailma, mida ta aastaid rännanud ja pildile lavastanud, siis Sammallahti loobib kõik fotod me ilmast seinale läbisegi.

Ta on nagu laps, kelle pilguks, kelle rasvakriitideks on mustvalged fotod. Juba see on armas, lapsikult armas, et pildid maailma nii põrgulikult erinevatest paikadest on rühmitet nt selle järgi, et sääl on pääl kas kassid või koerad või hobused või... Ja samas, samas on siin võlukunsti vaat et rohkemgi kui Nelsoni imelises värviküllases maailmas.

Pean kallile lugejale hetkeks seletama. Minu varasesse teadvusse tungivad eesti fotokunstist muidugi Kalju Suure tööd, ta fotoalbumid. Talle poseerivad paljad või ka rõivis piigad. See on lavastatud ja kinnipüütud maailm. Suur suutis oma töid süstematiseerida, tal oli silma, et tabada ka sündmusi, aga talle meeldis organiseeritav-lavastatav-poseeri(ta)v maailm. Jaan Klõšeiko aga suutis oma pildimassiivi sageli palju vähem süstematiseerida, läbi töötada. Ta pildistas, nagu oleks see elu ja surma küsimus. Ja ta leidis pilte, pildid leidsid tema. See teadvusevõnge tekkis mul noorena neid mehi silmates-aimates ning sellest kujunes mingi kaart ja territoorium mu pääs: hää foto sa kas teed või leiad!