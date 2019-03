VAATA | Just sellest filmist algas Seefeldis puhkenud sajandi dopinguskandaal

Ajakirjanike Jörg Winterfeldti, Hajo Seppelti ja Wolfgang Bauschi koostöös valminud ning ARD-s linastunud dokumentaalfilmis ei nimeta Dürr küll ühtki nime, kuid tänaseks on selgunud, et doktor Mark Schmidtilt said keelatud abi suusatajad Karel Tammjärv, Andreas Veerpalu, Aleksei Poltoranin, Dominik Baldauf ja Max Hauke ning jalgratturid Stefan Denifl ja Georg Preidler.

Filmi "Salajane doping: kulla ahnus - tee dopingulõksu", millest mõnede allikate andmetel sai alguse möödunud nädalal Seefeldis läbi viidud veredopingu massilise kasutamise paljastanud operatsioon "Aadrilaskmine", saad vaadata SIIT.

Detailselt seletatakse lahti ka veredopingu olemus ning selle manustamise viis.

45 minutit kestev dokumentaal on saksakeelne, kuid inglisekeelse tõlkega.