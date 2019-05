Vägivaldsest suhtest väljarabelev naine: saame lastega riigilt kogu abi, mis üldse võimalik

Koduvägivald on Eestis nagu salaja päid kasvatav lohe, millega on keeruline võidelda. Ühelt poolt tuleks probleemiga avalikult tegeleda, teisalt on see väga delikaatne teema. Hiljutiste sündmuste taustal on avalikkus ohvritele lausa ette heitnud, et nad aktiivselt abi ei otsi. Mis tundega seda kajastust jälginud oled?

Seda konkreetset hiljutist juhtumit ühe ministrikandidaadiga ma tean üldjoontes, kuid kõiki uudiseid ei lugenud, see on mulle raske. Pealegi need lood on kõik vaid detailides erinevad, muster on ju sama.

Mingi hetk naine avastab, et ei ole enam tema minapilti, ta on väheväärtuslik ja allasurutud. Enesekindlus hakkab kaduma… Märkad, et sa ei ole enam keegi. Kui tahad sellest suhtest välja saada, on kaks varianti: mees üritab ennast heast küljest näidata, mis kestab ainult teatud aja, või siis läheb kohe kõik palju hullemaks ja mees üritab naisel kõik teed kinni panna.

Kui naisel õnnestub siiski lahkuda, võib järgneda see, et mees ei loobu ja hakkab teda ahistama, teeb mida iganes, et naise elu põrguks muuta. Laimab, valetab, jälitab. Minuga läks nii ja see ei ole veel lõppenud.

Miks suhtelõksu inimeses abi ei otsi ja oma olukorrast ei räägi?

Avalikult? Oma nime all? Ka mina ei tahaks seda teha. Hakkasin juhtunust alles hiljem rääkima ja siis ka väga kitsale ringile.

Alguses varjad täiega, piinlik on ju. Lisaks on sellises suhtes naiste eneseusaldus maatasa tehtud, sellega need mehed alustavadki — et ega sa ju üksi hakkama ei saa!