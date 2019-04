"Meil siin Tarvastus toimus just nõidade kokkutulek, esoteerika on endiselt populaarne. Ent inimene, kes on saanud elementaarse religioonialase kirjaoskuse, on sellistes küsimustes palju vähem manipuleeritav ja selgepilgulisem.

See on nagu seksuaalkasvatusega. On suur vahe, kas noored saavad selle omal käel pornofilmidest või ülevaatliku ja adekvaatse selgituse koolist või kodust."