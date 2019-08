Vanamees: viina joomišeks pole hambaid vaja … šeda ša alleš õpid, tütreke

“Kuna ma ei pidanud sellest väga kõvasti kinni, siis nukku ehitama tulnud Kreeta Käeri tegi selle oma äranägemise järgi, sellise, nagu ta praegu on. Vanamehe vest on näiteks Kreeta vanaema kootud sokist. Pea voolis Mikk plastiliinist. Ja see meenutab kõige rohkem Mikku ennast,” räägib Peeter Ritso.

Vanamehe lapselapsed Aino, Mart ja Priidik. ???

Populaarsus kasvas tõusvas tempos

Sealt edasi ei kõigutanud uut multikakarakterit enam miski. Youtube’is elas “Vana­mehe multikas” oma elu ja kogus fänne. Kõik liikus ainult tõusvas tempos. Vanamees avas oma veebilauda, ta on reklaaminud vorsti ja rääkinud keskkonna olulisusest. Müüki paisati vanamehe kuju.





ETV saates “Eesti mäng” kinkis Mikk Mägi saatejuhi assistendile Vanamehe kampsuni põhjendusega, et noor naine nii paljas ei oleks. Mikk helistas ka Vanamehena Tallinna Televisiooni Viktor Vassiljevi saatesse “Tervisevõti”. Vana­me­hel varvas valutas ja ta püüdis arstilt abi saada. Vassiljev multifilmist tuttavat häält ära ei tundnud ja üritas helistajat aidata, öeldes, et katkine varvas peabki valutama.

Vanamehe Facebooki ja Instagrami jälgijate arv üha kasvab. Ootusi kütavad üles tiiserid, kus Vanamees läheb räppar Nublule külla ja reklaamib Ott Tänaku rallifilmi eel: “”Vanamehe film” kinokomplekšideš alateš 27. šeptember. Oota šee ära ... ja vaata šenikaua Oti rallifilmi. PS: Ära tilka pane, kui traktori rooli ištud!”

“Vanamehe filmi” juures lõi Peeter Ritso kaasa stsenaariumi ideede loomise faasis ning aitas ehitada sette ja rekvisiite. Filmi režissöörid on aga Mikk Mägi ja Oskar Lehemaa.





Täispikk “Vanamehe film” ??? Kinodes 27. septembrist Režissöörid ja stsenaristid Mikk Mägi ja Oskar Lehemaa. Mikk Mägi ütleb, et on pärit nii Tallinnast, Kolgast kui ka Raplast. “Olen tahtnud filmi teha juba varasest noorusest saadik, esimese lühifilmi tegin keskkoolis. Pärast keskkooli läksingi Eesti kunstiakadeemiasse animatsiooni õppima,” tunnistab Mägi. Pärnust pärit Oskar Lehemaa esimesed filmikatsetused jäävad samuti keskkooliaega. “Pärast keskkooli tulin Tallinnasse Balti filmi- ja meediakooli õppima. Viimased viis-kuus aastat sai põhitööna reklaame lavastatud, mille kõrvalt tegin koos kolleegidega huumori­sketše. Alguses jäin kampa stsenaariumi kirjutama ja kuna meil koostöö sujus Mikuga, siis lõpuks hakkasime koos lavastama.” Operaator Urmas Jõemees. Järeltöötluse ja eriefektide eest vastutab Jaagup Metsalu. Nukuanimatsiooni lippu hoiavad kõrgel Olga Staleva ja Egert Kesa. Kunstipoole eest kannavad hoolt Triin Paumer, Sven-Tõnis Puskar ning Anu-Laura Tuttelberg. Tanel Kadalipp ehitab meile põneva helimaastiku. Muusika loojad Sten-Olle Moldau ja Lauri Kadalipp. Näitlejatena teevad filmis kaasa uute tegelastena Jan Uuspõld, Indrek Ojari, Kristjan Lüüs ja Märt Avandi. Erilise etteaste teeb Jaagup Kreem.

Filmi valmimine on olnud väga suur pingutus, kuid samas lõbus

Mikk ja Oskar, mis järgus on Vanamehe täispikk film?

On lõpusirgel. Anname viimast lihvi montaažile ja tegeleme näitlejate häälte salvestamisega. Filmi valmimine on olnud väga suur pingutus, kuid samas lõbus.

Kuidas tööprotsess on kulgenud?

Kõik algab ideest. Kulus tükk aega, et jõuda tuumani, mille ümber kogu lugu pöörleb. Stsenaariumi arendamine võttis päris mitu kuud, selle kõrvalt hakkasime juba produktsiooniga tegelema. Kui stsenaarium valmis, tegime storyboard’i, kus kõik stseenid on kujutatud joonistustega, justkui pildiraamatus. Nukkude animeerimiseks kulus umbes aasta. Ja siis on vaja monteerida, näitlejate hääled salvestada, muusika luua, helindada ja veel mustmiljon asja teha. Sellest keerulisest kompotist sünnibki nüüd lõpuks üks hea “Vanamehe film”.

Mille uue ja põnevaga filmi tehes olete kokku puutunud?

Professionaalsete näitlejatega on olnud hääle salvestamise sessioonid väga lõbusad.

Mida on vaatajail oodata?

Film murrab välja sketšide raamidest ja oleme Vanamehe maailma väga suureks ehitanud. Vanamehel endal ja lastelastel tuleb rinda pista otseses mõttes hiiglaslike tegelastega. Seikluse skaala tuleb kindlasti vaatajaile suure ja meeldiva üllatusena. Seikluste keskel on loomulikult absurdselt naljakas Vanamees oma tuntud headuses.

Kus filmi teete?

Praeguses etapis oleme jõudnud järeltöötlusfaasi ja asume tavalistes kontoriruumides ning nohiseme arvutite taga. Täpsemalt BOP! Animationi stuudios Tallinnas. Aga aastapikkune võtteperiood toimus meil päris suures stuudios, samuti Tallinna kesklinnas.

Missugused on võttekohad ja peaosalised?

Seiklus viib Vanamehe oma kodukülast välja, üha paksemasse ja ürgsemasse metsa, kus kohtab aina värvikamaid tegelasi. Peaosalised on Vanamees ja talle suveks maale külla tulnud lapselapsed Priidik, Aino ja Mart. Vanamehe suurim vastane on üleni piimast tehtud hull Piimavana, kelle ainus eesmärk on Vanamehe hinnaline lehm maha lüüa.

Kuidas vanameest iseloomustate, kes ta selline on?

Vanamees on oma kodukülas piimakunn. Tänu lehmale ja piimale on ta üle küla mees.

Vanameest iseloomustab nalja- ja napsulembus ning põikpäisus.

Kuidas vanamehe tegelaskuju sündis?