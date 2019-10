Vene ümbermaailmareisidel mängisid olulist rolli baltisaksa päritolu meresõitjad

Vene maadeavastuste ajaloos oli XIX sajandi algus märgilise tähtsusega, kuna siis pandi alus keisririigi regulaarsete ümbermaailmareiside traditsioonile.

Need ekspeditsioonid avardasid teaduslikku ja geograafilist maailmapilti ning olid olulised Vene Keiserliku Mereväe ja merekaubanduse arendamises. Olulist rolli mängisid nendes baltisaksa päritolu meresõitjad, kelle tegemised on kajastatud ka Paksu Margareeta uues püsiekspositsioonis.

Kaheksa ekspeditsiooni, mis toimusid vahemikus 1803–1829, on külastaja ette toodud interaktiivse lahendusena, mis võimaldab detailselt jälgida nende reiside kulgu.

Adam Johann von Krusenstern

Adam Johann von Krusensterni (1770-1846) peamine eesmärk oli varustada regulaarsete ümbermaailmareisidega Kamtšatkat ja Vene-Ameerikat. Seda põhimõtet rõhutas Krusenstern 1799. aastal Vene keisrile esitatud ümbermaailmareisi kavas: „Ainult regulaarne kauplemine saab olla mereriigi võimsuse ja vankumatu suuruse alustalaks”.

Lisaks võimaldanuks ümbermaailmareisid koolitada uusi põlvkondi Vene mereväelasi. Krusensterni juhitud esimese Vene ümbermaailmareisi (1803–1806) eesmärk oligi niisiis sisse seada merekaubandus Kamtšatka ja Vene-Ameerika aladega. Krusensternil avanes ümbermaailmareisil võimalus purjetada samades vetes, kus kunagi oli seilanud tema suur eeskuju James Cook. See veenis teda, et Vaikse ookeani keskosas 20 kraadi ekvaatorist põhja ja lõuna poole on võimalik avastada palju seni kaartidele kandmata saari.

See sai Vene ümbermaailmareiside peamiseks juhtmõtteks ning sellest lähtusid kõik järgnevad baltisakslaste juhatatud ekspeditsioonid.

Krusensterni atlase tiitelleht, 1814. Foto: Eesti Meremuuseum

Otto von Kotzebue