VIDEO | Haruldane vaatepilt - jaanalind etendab pulmatantsu

Algul elas Leedust toodud paar armunud tuvikestena, kuid pärast seda, kui tallu toodi juurde üks emane Eesti ühest teisest farmist, lahtus isase huvi senise kaasa vastu. Nüüd on tal silmi vaid uue pruudi jaoks ja tolle südame võitmiseks laskub ta aeg-ajalt oma südamedaami ette ja esitab pulmatantsu. Talu peremehe sõnul on see siiski haruldane juhus, et ka inimesed seda tantsu lähedalt näevad.