Viktoria Ladõnskaja-Kubits: “…minu MIKS-i toidab ehedaimast ehe huvi selle vastu, mida ma teen.” #minatean

Mina olen Viktoria Ladõnskaja-Kubits, Riigikogu liige. Mina tean, miks ma seda teen.

Lugesin kunagi ühest psühholoogia ajakirjast intrigeerivat vastust küsimusele, mis on õnne valem. Väidetavalt on mõned targad inimesed avastanud, et tunned end õnnelikuna kui lähevad kokku kaks olulist faktorit – võimalused ja tahtmised. Ning see ei puuduta ainult rahalisi või näiteks toitumise valikuid. Ehe näide on sport: teed trenni, pingutad, loobud eesmärgivälistest asjadest, pühendad aega ja lõpuks su keha annab sulle võimaluse hüpata, joosta, ujuda paremini kui kõik teised korraga. Sa seisad pjedestaalil ja nutad. Nutad õnnest, sest su tahtmised ja võimalused said kokku. Täpselt sama on ka igas teises valdkonnas.

Mäletan Eesti Ekspressi aegadest kui töötasin ühe suure artikliga. Teema oli keeruline, istusin söömata, joomata, pimedas toas ööajal ja klõpsutasin arvutisse omi mõtteid. Ning öösel kella viie paiku hakkasin nutma – tekst oli valmis ja ma juba sel hetkel teadsin, et see tekst on väga hea. Õnnest nutsin, et sain hakkama. Poole aasta pärast nimetati see artikkel aasta parimaks ajakirjanduslooks. See ongi see õnnehetk, kui su tahtmised ja võimalused lähevad kokku. Psühholoogid on täheldanud, et sellistel hetkedel võib inimene mitte tunda janu, ei nälga ega ka väsimust – teda toidab muu energia, teda toidab ehedamast ehe huvi. Imelikul kombel täiskasvanud inimesed unustavad, et omaenda lapsepõlves iga laps käitub ainult oma ehedamatest huvidest lähtudes, puudub veel igasugune arusaam kasu lõikamisest. Laps tunnebki alguses siirast huvi, miks linnud laulavad, miks autod sõidavad, kuidas tähtedest tulevad sõnad ning munast omlett.

Sedasama loomingulist last ongi vaja endas säilitada. Kui kooliajal vanemad hakkavad rääkima lapsele – õpi juristiks, sest siis tuleb sul hea palk – teevad nad vea. Palk ja tasu ei tule sellest, et töö on hea. Vaid tuleb siis kui tegija on hea. Ning heaks tegijaks saab vaid siis, kui inimesel on ehe huvi oma tegemise vastu. Tahtmine, mis võib minna kokku tema võimalustega. Et moodustada sinu isikliku õnnevalemit. Selleks, et seda valemit lahendada, pole palju vaja – esita vaid endale lihtne küsimus: kas seda tööd, mida sa praegu teed, teeksid kasvõi tasuta? kui vastuseks on lause „ma teen seda tööd raha pärast“, siis äkki on aeg küsida, aga milline teine töö sulle meeldiks. Ongi ju puhas õnn: teha lemmiktööd ja saada veel selle eest tasu.

Tutvu teiste inspireerivate lugudega ja tee esimene samm tähenduslikuma töö suunas!

Vaata lähemalt: kampaania.cv.ee/minatean