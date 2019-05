Praegu kõneldakse üha sagedamini tuumajaama ehitamisest Eestisse. Seoses sellega on otstarbekas meenutada varasemaid kavasid ja rõhutada, et Eesti on juba olnud tuumariik.

Paldiskis Pakri poolsaarel töötasid meil tuumaallveelaevade mulaažidel 70 ja 90 MW võimsusega reaktorid, mis seisati heas töökorras 1989. aastal. Tuumavardad viidi Venemaale 15. oktoobril 1994.