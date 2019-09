Jämesoolevähi sõeluuringus osalemisega võid päästa oma elu

Kuna jämesoolevähk on aeglase ja astmelise tekkega, siis vanuse kasvades suureneb ka risk haigestuda vähki. Oluliselt suureneb risk alates 50. eluaastast. Kõige rohkem avastatakse jämesoolevähki esimest korda üle 70aastastel inimestel. Mida kõrgem on keskmine eluiga ja mida rohkem on elanikkonnas vanemaid inimesi, seda suurem on jämesoolevähi esinemismäär.

Lisaks vanusele on jämesoolevähi olulised riskitegurid toitumisharjumused, ülekaalulisus, suitsetamine, eelnevalt esinenud healoomulised jämesoolekasvajad ehk polüübid ja jämesoolevähi esinemine lähisugulastel. Üks jämesoolevähi või olulise polüübi juhtum lähisugulasel kahekordistab vähki haigestumise riski.

Mitmed neist riskiteguritest on maandatavad – igaüks saab ise oma tervise heaks palju ära teha. Näiteks saab parandada oma üleüldist elustiili ja tervislikku seisundit liikudes rohkem jalgsi ning vähendades punase liha osakaalu toidus. Teine oluline tegevus, mida teha, on osaleda sõeluuringus.

Mida sõeluuringus osalemine endast kujutab?

Midagi rasket sõeluuringus osalemises ei ole. Vastupidi, see on üks lihtsamaid, ent suure kaaluga asju, mida saab oma tervise heaks teha.

Sõeluuringus osalemiseks kutse saanud on oodatud oma perearsti või -õe vastuvõtule. Seal antakse neile peitvere testi tegemiseks vajalik komplekt. Komplektis on test, infomaterjal, ankeet ja makstud vastusega ümbrik, kuhu on peale trükitud labori aadress. Testi saab teha endale kõige turvalisemas kohas – kodus. Sõeluuringus osalemine on tasuta, kogu uuringuprotsessi rahastab haigekassa.

Kui testi tulemused on korras ja labor proovist peitverd ei leia, teavitatakse sellest patsienti ja uus kutse kontrolluuringule saadetakse kahe aasta pärast. Kui aga tuvastati peitverd, tuleb täiendavate uuringute korraldamiseks võtta ühendust perearstikeskusega. Enamasti on täiendavaks uuringuks jämesooleuuring ehk koloskoopia. See annab kõige kindlama vastuse võimaliku haiguse esinemise kohta. Kui soolestikust avastatakse polüübid, eemaldatakse need kohe sama protseduuri käigus.

Sõeluuring tagab turvatunde

Möödunud 2018. aastal oodati sõeluuringule 48 493 inimest, kellest osales uuringus 51%. Neist 2% vajas edasist koloskoopiat. Friedemann sõnab, et eesmärk on saada sõeluuringule vähemalt 75% sihtrühmast. Ta lisab, et haiguse varajases staadiumis avastamise kõrval on üks suuremaid sõeluuringu eesmärke anda inimestele turvatunnet.

Sõeluuringu käivitamisega on Eestis kümne aasta jooksul võimalik ära hoida 33–74 jämesoolevähi surmajuhtu ja võita 60–69aastaste inimeste peale kokku 71–136 kvaliteetselt elatud aastat. Aegsasti ravi alustades on täielik tervenemine ja senise elukvaliteedi säilitamine väga tõenäoline.

2019. aastal kutsutakse jämesoolevähi sõeluuringule mehi ja naisi, kes on sündinud aastal 1953, 1955, 1957 ja 1959.

Nüüdsest saabuvad vähi sõeluuringute kutsed e-postiga. E-kutse saavad kõik sõeluuringu sihtrühma kuuluvad inimesed, kellel on isikukood@eesti.ee e-post suunatud oma isiklikule meiliaadressile või märgitud rahvastikuregistrisse. Kui vähiregister infot e-posti kohta ei saa, saadetakse välja paberkutse rahvastikuregistris märgitud aadressile. Seepärast kontrolli kindlasti, kas Sinu Eesti.ee e-post on suunatud igapäevaselt kasutusel olevale meiliaadressile.

Sõeluuringus osalemiseks ei pea kutset ootama jääma. Kui Sinu sünniaasta on sõeluuringu sihtrühmas, võid sõeluuringus osalemiseks pöörduda ise oma perearsti või -õe poole. Osalemine on vabatahtlik ja ravikindlustatud inimesele tasuta. Kindlasti peaks pöörduma perearsti poole, kui väljaheites on nähtavat verd või esineb raskusi keha kergendamisega.

Vähi sõeluuring on eelkõige hea võimalus kontrollida oma tervist ja veenduda, et oled terve.

Lisainfot sõeluuringus osalemise kohta leiad haigekassa kodulehelt www.haigekassa.ee/soeluuring.