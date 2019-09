Kui palju maksab sinu lapse hambaravi tegelikult?

Heaks näiteks raha kokkuhoidmise võimalikkusest on hambaravi. Kuni noore inimese 19aastaseks saamiseni on Eestis hambaravi haigekassa lepingupartnerite juures tasuta või viieeurose visiiditasu eest. Sealt edasi tuleb aga välja käia päris kopsakaid summasid. Võiks eeldada, et selle ajani, kuni lapsed tasuta hambaravi saavad, käivad nad väga usinalt arsti juures. Paraku näitab statistika, et laste hammaste seisukord on kehv – hammaste pesemisel ollakse laisad ning arsti juurde minnakse alles viimases hädas.

Hiljuti avaldatud 3-, 6- ja 12aastaste laste hammaste tervisliku seisukorra uuringust selgus, et Eesti laste kaariesealane suutervis jääb Euroopa keskmisele alla ning hambaarstid ei ole hambapesu kvaliteediga sugugi rahul. Uuring näitas, et kõige kehvemas seisus on kuueaastaste laste hambad, nende seas on tervete piimahammastega lapsi vaid 28%. Veidi enam – 40% – on tervete piima- ja jäävhammastega 12aastaseid lapsi. Kolmeaastaseid tervete piimahammastega lapsi on aga umbes 71%.

2019. aasta I poolaasta Christian Hermann, Unsplash Laste hambahaiguste ennetusele ja ravile on kulunud ligi 12,6 miljonit eurot. Sellise summa eest on hambaarsti juures käinud ligi 99 000 last. Kõige rohkem on hambaarsti juurde jõudnud kaheksa-aastaseid lapsi. Laste tasuta hambaraviteenust pakub Eestis 334 kliinikut. Kõige rohkem teenusepakkujaid on Harjumaal (116).

Hambaarstid ei väsi rõhutamast, kui oluline on hambaprobleemide ennetus. „Lapsevanema kohustus on hoolitseda selle eest, et tema lapse hambad saaksid kaks korda päevas korralikult puhastatud ja kord aastas ka hambaarsti juures üle vaadatud. Kui hammaste hooldus on korrektne, on harva üldse midagi parandada vaja. Sellest võidavad loomulikult eelkõige lapsed ise, kes saavad kodust kaasa õiged suuhügieeni eest hoolitsemise harjumused, mis võimaldavad neil täiskasvanuellu minna tervete hammastega,“ ütleb hambaarst ja Suukool.ee üks eestvedajaid Anastassia Kuldmaa.