Millest sõltuvad ravimite hinnad ja see, kas haigekassa nende eest maksab?

Uute ravimite hulgas leidub palju selliseid, millel on juba riigi poolt hüvitatavate ravimitega sama toime. Ravivõimaluste tagamiseks piisab, kui riik teeb kättesaadavaks ainult ühe või paar sellist ravimit. Oluline on mõista, et ravimi olemasolu ei tõenda, et ravimist saadav kasu on mõistlikus tasakaalus tema maksumusega.

Müügiloa saavad kõik ravimid, mis näitavad kasulikku toimet, võrreldes inimese ravita jätmisega. Enamasti on juba olemas teised ravivõimalused ja rahastamise otsustamisel on oluline aru saada, kas uuest ravimist saadav lisakasu on väärt selle eest küsitavat suurt summat. Seega ei sõltu ravimi hind otseselt sellest saadavast kasust, vaid hinna kujundab turg.

3. müüt | Kallim ravim on parema toimega kui odav ravim

Kui töötatakse välja uus ravim, saab see teatud ajaks patendi ning ükski teine firma seda sama ravimit sel ajal toota ei tohi. Kuna konkurendid puuduvad, saab tootja müüa oma ravimit nii kallilt, kui turg on valmis seda ostma. Kui patendiaeg lõpeb, võivad sama ravimit ka teised firmad tootma hakata ja turule tulevad geneerikud.

Geneeriliste ravimite tootjad peavad enne turule tulekut uuringutega tõestama, et nende toimeaine ja toime on täpselt samad nagu originaalravimil. Originaalravimi ainus eelis geneerilise ravimi ees ongi see, et tema kaubamärk on ostjatele juba tuttav ning seetõttu usaldab tarbija seda rohkem. Nõuded ravimite toimele on aga täpselt ühesugused.

4. müüt | Riik ei maksa ravimite eest piisavalt ja seepärast jäävad inimesed abita

Ravimite eest tasus haigekassa eelmisel aastal üle 200 miljoni euro, mis moodustab Eesti tervishoiukuludest umbes 17%. See summa on viimasel neljal aastal tõusnud keskmiselt 7–10% aastas.

Ravimitele lisaks rahastab riik ennetustööd, arstide tööd, diagnoosimise võimalusi, haiglaravi, operatsioone, taastusravi, järelkontrolli. Ravimid on olulised, kuid vaid üks osa ravi-skeemist. Ravimist üksi on vähe kasu, kui patsiendil puudub hea väljaõppega arst ning ligipääs teistele vajalikele teenustele.

Kõige parema tulemuse annab aga haiguste ennetamine ja varajane avastamine, ning ka sellesse panustab riik palju raha. Näiteks maksab haigekassa mitmete sõeluuringute, laste vaktsineerimise ja muude tegevuste eest. Kui suurem hulk rahast ravimite peale kulutada, jääb seda teiste vajalike teenuste arvelt paratamatult vähemaks.

5. müüt | Ravimite rahastamise otsuste tegemine võtab liigse paberimajanduse tõttu pikalt aega ja ravimid ei jõua õigel ajal patsientideni

Ravimitööstus küsib ravimite eest igal aastal kümneid miljoneid eurosid maksumaksja raha. Selle kergekäeliselt ja piiranguteta jagamine ei ole maksumaksja suhtes vastutustundlik, seega on iga otsuse põhjalik kaalumine hädavajalik.

Kui ravimitootja pakub uut ravimit Eesti turule, võrreldakse selle toimet ja hinda olemasolevate alternatiividega. Seda tehakse ravimitaotluse läbivaatamise käigus, millele kulub keskmiselt veidi üle poole aasta. Kui uuel ravimil on juba rahastatavate ravimite kõrval eeliseid, hakatakse läbirääkimisi pidama hinna üle. Hinnaläbirääkimised võtavad parimal juhul paar päeva, keerulisematel juhtudel kulub aga aastaid.

Haigekassal on oma eelarvepiir ning tootja otsustada on, kas ta tuleb haigekassa pakkumisele vastu või mitte. Ehk selles, kas haigekassa hakkab ravimi eest maksma või mitte, on tootjate paindlikkusel suur roll.