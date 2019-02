1. märtsil kerkib viinaliitri hind Lätis vähemalt 82 senti

Alkohoolsete jookide aktsiisi tõstetakse seoses Läti riigi mõõduka järkjärgulise aktsiisitõstmise poliitikaga. Kange alkoholi aktsiis saab olema samas suurusjärgus Leedu aktsiisiga, aga võrdluses Eestiga jääb see madalamaks.

Arvestades käibemaksu ning alkoholiaktsiisi, on maksuameti arvutuste järgi hinnatõus pooleliitrise 5% õlle puhul 2 eurosenti, 0,75 liitri veini puhul 8 eurosenti ning pooleliitrise 40% viina puhul 41 eurosenti.

"Ühtlasi tuleb arvesse võtta jaekaubanduse juurdehindlust ning hulgimüügi ning jaemüügi vahel mahu järgi arvestatavaid allahindluseid," ütleb aktsiisitõusu suhtes kriitiline Läti alkoholitööstuse liidu juht Dāvis Vītols.

"See tähendab, et alkohoolse joogi riiulihind võib tõusta palju rohkem kui vaid euro võrra. Just nii juhtus Eestis, mis tõenäoliselt nüüd küüsi närib ning lootusrikkalt Läti riigimeeste suunas vaatab, oodates, et Läti otsus aktsiisi tõsta toob viimastel aastatel kaotatud raha tagasi Eesti riigikassasse," sõnab Vītols.

Sarnases mahus on Lätis kavas aktsiisi tõsta ka järgmise aasta 1. märtsil.