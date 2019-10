25 aastat tagasi sündis Eesti kõige menukam viiner

Heli Raamets Ajakirjanik (Tartu toimetus) RUS

viinerid Foto: Andres Putting

Rakvere viiner on üks Rakvere lihatööstuse sümboleid juba üle 25 aasta. Eestlased on viinerirahvas. Selles pole kahtlust. Seda tunnistab ka tõsiasi, et keskmine eestlane pistab igal aastal nahka umbes 30 Rakvere viinerit.