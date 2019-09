Aita valida Eesti toidutööstuse "Südamega tegija" tiitli laureaat!

Traditsiooniliselt osaleb võitja selgitamisel ka rahvas, kes saab alates 16. septembrist anda oma toetushääle Toiduliidu Facebooki lehel.

„Südamega tegija“ konkursi viie nominendi hulka valiti Eesti Pagari müügi- ja tootejuht Maarika Toom, A. Le Coqi õllemuuseumi juhataja Mart Haldma, Gustavi peakondiiter ja loovjuht Õie Pritson, Lõuna Pagarite pagar Valve Hindrikson ja Valio Eesti juustumeister Villu Hinn. Üks neist pälvib 16. oktoobril, rahvusvahelisel toidupäeval pidulikult Eesti toidutööstuse „Südamega tegija“ tiitli.

„Mul on eriti hea meel, et nüüd, kus meil on konkursil väike juubel, esitasid ettevõtted üle aastate kõige enam kandidaate,“ sõnas Toiduliidu juhataja Sirje Potisepp. „Konkursi eesmärk on tunnustada inimesi, tänu kellele on Eestis tipptasemel toidutööstus ja poelettidel suur valik kodumaist kaupa. Poes ostuotsust tehes tasub meeles pidada, et kui valime Eestimaise toidukauba, aitame väärtustada nende ja kümnete tuhandete teiste tublide Eestimaa inimeste tööd,“ soovitab Toiduliidu juht.

Südamega tegija tiitli kandidaat Maarika Toom on Eesti Pagaris töötanud juba 36 aastat ning tema panus ettevõtte arengusse on olnud hindamatu. Kolleegid kirjeldavad Maarikat kui säravat isiksust ja head suhtlejat, kelle peale saab alati loota. Töötajana on ta kohusetundlik ja täpne ning märkab olulisi pisidetaile, mis teistel märkamata võivad jääda. Maarika on läbi viinud lugematul hulgal erinevaid tootearendusi, töötades toodetega alates ideede genereerimisest kuni toote letile jõudmiseni. Just tema on aidanud Eesti Pagaril läbi aastate olla uute maitsetrendide looja.