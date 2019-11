Alexela: klient tahab ka tanklapoes näha menüü uuenemist ja huvitavaid toidupalasid

Maaleht RUS 10

Foto: Kenno Soo

Alexela mugavuspoodide ostustatistikast selgub, et teel tarbitav toit ehk food-to-go on aastaga teinud hüppelise kasvu. Üha enam on eelistuses maitsev, kvaliteetne kiirtoit, samuti on kasvanud ootus menüü uuenemisest. Ühtlasi joonistub välja avatus uudistoodete katsetamiseks.