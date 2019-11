Apteeker soovitab: valgusvaesel ajal tuleks tarbida piisavalt D-vitamiini

D-vitamiin on üks olulisematest vitamiinidest ning selle peamine funktsioon on kaltsiumi ja fosfori ainevahetuse reguleerimine ning luustiku hooldamine. Kui organismis on liiga vähe D-vitamiini, halveneb soolestikust kaltsiumi imendumine, mis tekitab omakorda mitmeid terviseprobleeme - luude hõrenemist, hammaste lagunemist ja lihaste (sh südamelihase) funktsiooni halvenemist.

“Organism toodab D-vitamiini UVB kiirte toimel ise ja suvekuudel piisab vajaliku koguse saavutamiseks päikese käes viibimisest. Sügisest kevadeni on aga Eesti laiuskraadil päikese UVB kiirguse intensiivsus liiga madal, et käivitada D-vitamiini tootmist organismis. Seetõttu tuleks kindlasti sel perioodil leida endale D-vitamiini lisaallikas kas kapslite, tablettide, spreide või tilkade näol,” selgitas Benu Apteegi proviisor Margot Lehari.

Lisaks suvisele päikesele saab organism D-vitamiini ka toidust. Heaks D-vitamiini allikaks on kalatooted, munakollane, maks ja kalamaksaõli.

“Siiski tuleb silmas pidada, et toidus on D-vitamiini hulk piiritletud ja talvekuudel neist üksi ei pruugi piisata, et tagada organismis piisav tase,” selgitas proviisor. Suurenenud D-vitamiini vajadus on sportlastel, tugevas ülekaalus olevatel inimestel, diabeetikutel ja erinevate krooniliste haiguste põdejatel.

D-vitamiini manustamise puhul tuleks meeles pidada, et oluline on järgida koguseid, kuna üleannustamine võib tervisele kasu asemel kahju teha.

“Liigne D-vitamiin kehas võib viia kaltsiumi ülekülluseni, mille sümptomiteks on südamekloppimine, liigeste valulikkus, segasustunne, kõhukinnisus ja iiveldus,” selgitas Lehari. “Kindlasti ei ole mõistlik igaks juhuks suuri koguseid D-vitamiini pikaaegselt tarvitada.”