Pärast vanaisa surma tunnistatigi tema tütar pärijaks. Samal päeval pärimistunnistuse väljastamisega andis pärija tütretütrele üle ka annakuna määratud kinnistu.

Järgnevalt otsustasid tütar ja tütretütar kinnistud müüa. Siis aga ilmnes, et tütar müügist saadud tulult makse maksma ei pea, kuid tütretütar peab tasuma tulumaksu 20%. On see õige? Milles seisneb vahe?