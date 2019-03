Elan maal väikeses kortermajas, kus on vaid kolm korterit ning kaks korterit kuulub ühele perele ja üks mulle. Kogume koos remondiraha, maja on remontinud teise korteri omanik ja sularaha selle eest annan naabrile. Kas selline paber on kehtiv, et paneme raha maksmise kirja ja allkirjastame?

Maalehe lugeja