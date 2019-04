ASI SELGEKS | Millise tähtaja jooksul saab ebameeldivast pärandist loobuda?

Ivo Mahhov RUS

Mitte igat pärandit ei tasu vastu võtta. Madis Veltman

Minu vend on küllalt eakas ja kehva tervisega. Vennal on ainult korter tema nimel, abielus ta pole olnud, lapsi ka ei ole. Ema-isa on meil surnud. Kas mina – tema õde – olen ainus pärija?