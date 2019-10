Ausi sõnul tegutseb näiteks Bangladeshis tuhandeid rõivatehaseid, mis ei puhasta tootmisel tekkivat väga mürgist reovett.

Aus kirjeldas, kuidas ta kuus aastat tagasi dokumentaalfilmi salvestamise ajal tegi intervjuu ühe Bangladeshi keskkonnaministeeriumi tipptöötajaga. Aus uuris talt, mis saab reoveest, mida rõivatehased toodavad.

Selgus, et Bangladeshis ei ole ülevaadet, kui palju seal tehaseid on. “Nad arvasid, et 6000–7000 ringis,” rääkis Aus. “Ja sellel hetkel oli ainult viiel tehasel reoveepuhastuse võimekus olemas. Ta (ministeeriumi töötaja – I. S.) ütles, et tehased lülitavad selle sisse ainult siis, kui nad teavad, et kontroll on tulemas.”