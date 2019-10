Keskkonnateadlik moelooja Reet Aus märkis, et suured Bangladeshi tehased toodavad rõivaid kõigile kaubamärkidele. Ühest vabrikust ja samadelt liinidelt võivad tulla nii Zara, H&M või ka parema kvaliteediga Calvin Kleini rõivad.

“Mis on irooniline või mida paljud ei tea, on see, et see tuleb samast tehasest, aga kvaliteet ei ole mitte sellepärast erinev, et tehas ei oska asju hästi teha, vaid sellepärast, et igal kaubamärgil on oma kvaliteedistandardid. H&Mi või Zara või mõne teise kiirmoebrändi kvaliteedistandardid on lihtsalt kordades madalamad kui Calvin Kleinil,” lausus Aus. “Sealt tuleb ka see hinnavahe.”