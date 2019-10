Eakas võib nuputelefoni asemel julgelt kasutada ka nutitelefoni

Äppe saab nende jaoks loodud poest. Kuhugi minna pole vaja – pood on juba su telefonis sees ja kannab nime Google Play Store või AppStore. Ära ainult lase ennast ehmatada sõnal „pood”. Poest ei saa sa endale ühtegi asja osta enne, kui oled telefoni sisestanud oma pangakaardi andmed. Seega seni, kuni sul see tegemata, ei pea sa ka ühegi rahalise väljamineku pärast muret tundma. Lisaks on tasulised asjad toodud alati välja koos hinnaga. Sina jäta need vahele ning otsi äppe, mille juures märge free ehk tasuta. Siiani lihtne, kas pole?

Millised äpid võiksid sinu telefonis olla?

Suhtlemiseks uuendusmeelsemate sõpradega või kaugemal asuvate sugulastega. Suhtlemiseks on rakendusi rohkem, kui neid kokku lugeda jõuaks. Igaühel omad head ning mõnel puhul ka vead. Siinkohal toome välja kaks äppi, mis aitavad sul ühendust pidada kõigiga, olenemata sellest, kas neil on kodumaa tolm jalgelt pühitud või eelistavad nad lihtsalt moodsamaid kanaleid kui vana tuttav telefonikõne.

Skype – sellest programmist oled sa kindlasti kuulnud. Tegemist on äpiga, mis võimaldab (selle) kasutajatel omavahel tasuta maha pidada ükskõik kui pikkasid kõnesid, videopildiga või ilma. Tähtis on vaid interneti olemasolu ning teineteise nime teadmine. Peale selle on tegemist Eesti esimese päris üleilmselt tuntud äpiga, mis on ühtlasi maailmas kõige levinum suhtlusplatvorm.

WhatsApp – erinevalt Skype’ist on WhatsAppi puhul tegemist vestlusprogrammiga, kus saad saata tasuta sõnumeid kõigile, kellel see programm olemas on. Ometigi võimaldab ka see teha kõnesid. Kõnede puhul tasub siiski eelistada varem kirjeldatut.

Meelelahutuseks

Meelelahutusrakenduste kindel liider on programm nimega YouTube. See on justkui televiisor sinu taskus. Miljonite ning miljonite videote hulgast saad leida endale tasuta vaatamiseks nii meelepäraseid õpetusvideosid, muusikavideosid või lausa filme. Nagu öeldud, on tegemist tasuta programmiga, mistõttu tasub sellest viimast võtta ning õhtustel sügistundidel paremat kaaslast leida võib olla keerukas.

Uudistega kursis olemiseks

Tänuväärset tööd uudiste sinuni toimetamisel teeb meie oma Eesti Rahvusringhääling. Nende rakendus ERR Uudised toob tasuta sinuni kõige värskemad uudised ning seda professionaalsel ja visuaalselt hõlpsasti hoomataval moel. ERR pakub ka võimalust paigaldada telefoni äppe iga oma telekanali jaoks, misläbi võiksid ühel hetkel loobuda suisa kodusest telepaketist, kuid tark ei torma – alusta siiski rahulikult ning vaata, mida rakendus ERR Uudised sulle pakkuda suudab.

Loe veel

Nüüd, kus sa oled jõudnud ilmselt oma uue seadmega juba pisut sina peale saada, pead ilmselt tunnistama, et äppide maailm on kirjum kui Eesti sügis. Tea siis, et äppe või rakendusi leidub igaks toiminguks – alates pangatehingute tegemisest kuni teadmiste hankimiseni selle kohta, missugune lennuk parasjagu su tagahoovist üle lendab ja kuhu suundub. Ja seda kõike selleks, et sinu elu oleks lihtsam ning mugavam. Ära siis ehmu, kui sinu poole tullakse jutuga „Vanaema, ma ostsin sulle uue telefoni!”, vaid võta seade vastu – see avardab kahtlemata igas vanuses inimese maailma.

Nutitelefon tahab nutikat laadimist Kui su uuel telefonil puudub nutika laadimise režiim, aitavad aku eluiga pikendada just need kavalad nõksud. 1. Kõrge temperatuur on aku eluea vaenlane Lihtsustatult – kui telefoni laed, ära tee seda padja all või näiteks päikese käes. Laadides telefoni 25–30-kraadises temperatuuris, peaks telefoni aku suutma ka aasta pärast kasutamist hoida kinni veel u 80% algsest mahutavusest. Kui laed telefoni aga kõrgemate temperatuuride käes, võib mahutavus kukkuda drastiliselt kuni 60%-ni. 2. Proovi hoida telefoni akuprotsenti 50% ja 90% vahel Kuigi selles nõuandes võib tunduda olevat vastuolu loogikaga, võime sulle kinnitada, et nii see pole. Nimelt on igale akule ette nähtud teatav mahutavus, mis aja jooksul väheneb – seda nimetatakse laadimistsükliks. Laadides telefoni 100% igal laadimiskorral, suureneb laadimistsükilte arv ning telefoni aku degradeerub. Aga akut annab n-ö ära petta ja lasta tal arvata, et ta on igavesti noor. 3. Kasuta vaid laadijat, mis on telefoniga kaasas Mis seal salata, kiusatus kasutada uue telefoniga suvalist varem kodus vedelenud laadijat on suur. Nii on ju mugavam. Ometigi ei tohiks see nii olla. Kui laed telefoni mittepiisava võimsusega laadijaga, võib juhtuda, et laadija läheb katki. See on aga jällegi võimalik tuleoht. Sama kehtib odavate laadijate kohta, mida internetist osta saab.