Eesti toidu Südamega Tegija 2019 on Õie Pritson Gustav Cafest

„Eesti toidutootjate töö on hindamatu väärtusega – tänu neile saame tarbida head kodumaist toitu. Selle eest soovime neid inimesi tänada ja tunnustada. Selle aasta Südamega Tegija nominendid paistavad kõik silma oma pikaajalise panuse ja erakordse pühendumisega,” ütles toiduliidu volikogu ja juhtkogu esimees Veljo Ipits auhinda üle andes.

“Südamega Tegija tiitli pälvis tänavu Õie Pritson, kes on andnud meeletult suure panuse sellesse, et Eesti kondiitrisektor areneks ja õitseks. Tänu Õie sugustele visionääridele, kes oma töö kvaliteedis järeleandmisi ei tee, on Eesti toit konkurentsivõimeline üle maailma,“ sõnas Ipits.

Õie Pritson täidab Gustavi peakondiitri ja loovjuhi rolle, töötades iga päev selle nimel, et Gustavi toodete kvaliteet ja valik oleksid tipptasemel. Kolleegide sõnul on ta äärmiselt loominguline inimene, kes on kõigi Gustavi sortimendi retseptide loomise taga. Kuigi ta on oma ala täielik asjatundja, ei väsi ta end edasi arendamast ja käib igal aastal maailma kondiitrivaldkonna tippude juures erakursustel. Tänu sellele on Gustavis täna olemas kõik, mis kondiitrimaailmas moes on. Oma teadmisi jagab ta ka teistega, koolitades Tartu Rahvaülikoolis kondiitri erialast huvitatud inimesi.

„Õie on oma valdkonna tõeline professionaal, kes on alates esimesest päevast kuni tänaseni kaheteistkümnel aastal andnud ettevõtte üles ehitamisse ja pidevasse arengusse päev päeva järel endast kõik. Tema panust ettevõtte arengusse on võimatu üle hinnata – just tema käe alt on tulnud kõik Gustavi sortimendi retseptid. Soovime kõigi kolleegide poolt Õiele aina jätkuvat energiat ja loovust Eesti koogikunsti uutesse kõrgustesse viimisel,“ ütles Gustav Cafe asutaja ja juht Siim Liivamägi.