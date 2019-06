Eestis tarbitakse aina enam mune ja mett

Mee tarbimine on kümne aastaga kahekordistunud. Foto: Sven Arbet

Statistikaameti andmetel tarbis Eesti elanik 2018. aastal nädalas keskmiselt ligi viis muna ja kaks teelusikatäit mett, mis on rohkem kui aasta varem. Koos tarbimise kasvuga on kasvanud ka importtoodangu hulk, kuid 60% tarbitud munast ja 77% meest on jätkuvalt eestimaist päritolu.