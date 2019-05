Ehedad sööklad ja mõnusad bistrood: kohalikud soovitavad Valmiera toidu-joogikohti

Latvenergo söökla

Raiņa iela 14. Avatud E-R 11.30-14.30. Foto: Madis Must



Elektritootja Latvenergo haldushoonesse rajatud sööklas pakutakse nostalgilises atmosfääris tuttavaid toite – suppe, fileesid, karbonaade, kotlette, kastmeid ning magustoite. Aastast 1982 vähe muutunud ēdnīca ei asu kesklinnas, ent meelitab igapäevaselt kohale ligi paarsada suud, kuna lisaks soodsatele hindadele osatakse siin ka kvaliteeti hoida.

Kes jõuab kohale kell 12-13, peab seisma pikas sabas; kes jõuab kohale kell 14, peab leppima menüüga, kus enamik roogasid on juba valgelt tahvlilt kustutatud.

Kohaliku eripärana sattus loo autor peale magusale tatra-piimasupile ning prae lisandiks pakutud kohupiima ja hapukoorega keedukartulitele.

Tahvlile on märgitud terve portsjoni hind, aga igast roast võib võtta ka poole. Foto: Madis Must

Valmiera piimakombinaadi söökla

Rīgas iela 93. Avatud E-R 10-15. Foto: Madis Must

Kuigi tegu pole vastupidiselt ootustele piimasaaliga ning piimatoodetele ei pööratagi tähelepanu, tasub Valmiera uue ujula ning spordihoone taga asuvasse toidukohta ikka sõita. Eriti neljapäeviti, mil siin kalapäeva peetakse.

Erinevalt Eestist, on Lätis väga palju bistroosid, mis on pigem heal kui halval tasemel. Piimakombinaadi sööklas valmib ka kesklinnas lätilikku toitu pakkuva bistroo Bastions toit. Bastions on nii populaarne, et nädalavahetusel ulatub selle kohalikest ning turistidest koosenv saba sageli uksest välja.

Suurt silti välisuksel pole ning sööklasse jõudmiseks tuleb esmalt minna läbi valvuriputka ning seejärel läbi õue otse beeži hoonesse.



Foto: Madis Must