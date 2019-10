Enamikku rõivaid valmistatakse mürkidest mõjutatud puuvillast

Orgaaniline puuvill on aga neist mürkidest ja neis sisalduvaist ainetest puutumata, samas selle võrra kallim, sest kasvatamine nõuab suuremat vaeva ja toodangut saadakse vähem.

See, et teksade, T-särkide või ükskõik mis muu rõivaeseme valmistamisel on kasutatud orgaanilist puuvilla ei tähenda veel, et rõivaese on mürkidest puhas, sest tähtis on see, kuidas on rõivas valmistatud.

Ka orgaaniline puuvill võib olla lõpptoodanguna saastatud, kui tootja on kasutanud värvimisel ja töötlemisel ülemäära kemikaale või selliseid kemikaale, mis on tervist kahjustavad ja jäävad kanga sisse.

Puuvilla puhtast kasvatusviisist pole siis kasu, kuigi orgaanilise puuvilla puhul kasutatakse loodust säästvaid kasvatusmeetodeid ja vähemalt see pluss on asjal juures. Näiteks ei kulu orgaanilise puuvilla kasvatamisel nii palju vett kui tavalise puuvilla kasvatamisel.