Esimene kodumaine värske kartul jõuab juba turule

Tartumaal Luunja vallas Aiandi talus on aastaid väga varast kartulit kasvatatud. Nii varast, et enne jaanipäeva on sellest juba isu täis söödud. „Tegime tänavu esimese potitäie ära lastekaitsepäeval, väga head olid,” rääkis talu perenaine Sirje Saarejõe.

Varajane sort ’Arielle’ pandi maha 4. aprillil katteloori alla. Nüüdseks on suuremad mugulad kanamuna suuruseks paisunud. „Nagu ikka varajane kartul – mõni on suurem ja enamus on seemnekartulist natuke suuremad,” selgitas perenaine.

Reedel plaanib ta varajast kartulit Tartu turuhoonesse müüma minna, nagu igal kevadel. Hinda ei osanud ta veel öelda, aga tõenäoliselt jääb see eelmiste aastate tasemele ehk kuue euro kanti kilost. Sel reedel on Tartu turuhoone avatud tavapärasest pikemalt, kella kuueni õhtul ja kohal on ka külaliskauplejad.

Põlvamaal asuva Vedo talu peremees Tarmo Tobreluts ütles, et nad loodavad järgmisel nädalal värsket kartulit võtma hakata ning siis sellega Võru turule minna. „Praegu on veel pöidlasuurused, kuid nädalaga vast kasvavad,” märkis ta. „Eks me üritame ikka hästi vara maha saada.” Tänavu pandi varajane kartul maha 7. aprillil ja ikka katteloori alla.