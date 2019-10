FOTOD | Einar Visnapuu avas Valka endises piiripunktis uue pruulikoja

Uus õllepruulikoda asub Alko1000 kõrval endises piiripunktis ja seal toodetakse esialgu vaid heledat õlut Cimze Kraft Lager, mis on nimetatud pedagoogi ning läti rahvalaulude koguja ja harmoniseerija Jānis Cimze auks.

„Sellel õllel on spetsiifiline maitse. Liigi poolest kuulub ta heledate õllede hulka, maitselt meenutab aga pigem tumedat,“ rääkis pruulikoja tootmisjuht Aigars Roga.

Nagu kirjutas Ärileht, on õlletehase tootmisvõimsus 600 000 liitrit aastas. Uuel aastal hakatakse tootma ka puskarit. Piiritustehase võimuseks kujuneb 5000-6000 liitrit aastas.

"Viinavabriku seadmed on juba püsti ja töövalmis, kuid õlletehase käivitamine on nõudnud nii palju energiat, et esimese partii viina jõuame toota uuel aastal," ütles Visnapuu.

Mõlemad sisseseaded valmisid Visnapuu tellimusel.

„Õlletehase seadmed valmistas üks läti mees üksinda. Maksumust ei soovi avaldada,” lausus mees.

2017. aastal tegevust alustanud Võru õlletehase Tamula vanakese õlu jõudis Lätis müügile eelmisel aastal. See toode jääb ka pärast piiripunktis tööd alustava tehase valmimist endiseks ning partiid valmistatakse Sakus.