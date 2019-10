FOTOD | Pidevalt tunnustusi pälviva Gustavi tordid ja koogid valmivad käsitööna

„Näen inimeste silmades sära ja sealt see Gustav tulebki,” ütles Õie Pritson, kes on 12 aastat olnud Werneri kohviku peakondiiter ja sealt kuus aastat tagasi välja kasvanud Gustav Cafe kaubamärgi üks asutaja.

Viimase nelja aasta jooksul on nad pälvinud Eesti parima toiduaine konkursil kolmel korral parima kondiitritoote ja ühel korral parima magustoidu auhinna. Tänavu pälvis tunnustuse Gustavi tort Laulupidu, mullu Gustavi Lavendli crème brülee tort, aasta varem magustoit crème brülee ja neli aastat tagasi toorjuustu-astelpajurull.

„Maitse, mida Gustav jagab magusasõpradele üle Eesti, meeldib neile ja läheb neile korda. Minule on lihtsalt antud saatusest see au olla nende maitsete looja,” jäi Õie Pritson tagasihoidlikuks.

Samas rõõmustas ta selle üle, et žürii oli nii uuendusmeelne, et valis lavendlimaitsega toote parimaks. Õie sõnul tulevad uute toodete ideed elust enesest. Lavendli crème brülee idee sündis Prantsusmaal. „Lebasin lavendlivälja ääres ja maalisin seda. Mõtlesin, et miks mitte teha Eestis selline tore toode,” meenutas ta. Läks kaks aastat mööda ja see võitis parima toote auhinna.

Mõni aasta tuleb Õie käe alt kümme uut toodet, mõni kuu aga lausa neli-viis. „Alates 2015. aastast on minu nimekirjas 150 toodet,” lõi ta arvud kokku. Lisaks Werneri kohvikule vastutab ta ka Gustavi soolase osakonna, trühvlite, tortide, kookide ja pagaritoodete tootearenduse eest.

Gustavi põhiväärtusteks on naturaalsus ja käsitöö. Palmiõli nad ei kasuta. „Kui tellime näiteks täidiseid kuskilt maailmast, siis seal võib see sees olla ja meil ei ole siin enam midagi teha,” tõdes loovjuht. „Kasutame võid ja koort, meil on lehmapiimatooted. Seetõttu on ka meie tooted kallimad.”