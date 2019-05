Haameri talu avas Vastse-Kuustes uue lihapoe – loodus tühja kohta ei salli!

„Esimene päev läks väga hästi,” hindas ta algust. Esimesed kolm-neli tundi oli järjekord lausa uksest välja. Poest saab osta värsket liha ja lihatooteid. Haameri talu teised lihapoed asuvad ka Vilustes ja Põlvas, lisaks on liha müügil Põlva Maksimarketis.

Ave Haamer on Maalehele rääkinud, et põllumehel tuleb terve ahel enda käes hoida ehk lisaks tootmisele tuleb tegeleda ka turustamisega, et vee peal püsida. Järjest rohkem läheb tarbijate seas hinda seegi, et Haameri talus kasvatatakse teravili ise, söödetakse see sigadele ja müüakse liha ise maha. Teisalt on siis kõik enda kontrolli all ja sellise kvaliteediga, nagu vaja.



Haameri talu Vastse-Kuuste lihapood asub Coopiga samas majas. Erakkogu