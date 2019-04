Helsingi musta toidu festivali parim jook tuli Eestist

Heli Raamets RUS

Mustad joogid, krõpsud ja muu toit – kõik oli festivalil musta värvi. Erakogu

Must toit on aina rohkem moodi läinud, nii et käimas on lausa ülemaailmne festivalituur, mille järjekordne peatus oli nädalavahetusel Soomes.