Humana: kiirmood on muutnud rõivaste kvaliteeti ja kasutusaega

“Raske on täpselt hinnata seda, kas just headel aegadel antakse ära uuemaid asju, küll aga saab juba üsna mitme viimase aasta trendina välja tuua seda, et kiirmoe pealetungi ja pideva laienemise tulemusel on riiete kasutuskäive järjest lühem,” lausus Humana Sorteerimiskeskuse tegevjuht Margus Suik.

See tähendab tema sõnul, et tõenäoliselt kantakse riideid vähem, enne kui ostetakse uus ja siis viiakse rõivaese Humanasse. “Aga ühtlasi tähendab kiirmood ka odavamat kvaliteeti ja kokkuvõttes riideeseme lühemat kasutusiga,” lisas ta.

Suik märkis, et Humanasse jõuab ka mõningal määral peaaegu uusi rõivaid, harvem päris uusi. “Samas pole see garantii, et peaaegu uus asi kindla peale ära ostetakse, sest meie klientidel on kindlasti erinevaid ostueelistusi,” lausus ta. “Kes tuleb müügitsükli alguses otsima mõnda eksklusiivsemat riideeset, kes vastupidi – tuleb müügitsükli lõpus ostma odavama hinnaga asju; kes tuleb siis, kui just vaja või huvi on. Kliente ja nende eelistusi on erinevaid. Aga arvata võib, et kui asi on peaaegu uus ja muidu ka korralik, siis on tõenäosus suurem, et see ära ostetakse.”

Humana sorteerimiskeskuses ainult sorteeritakse riideid, muid tegevusi nendega ette ei võeta. “Küll aga meie kauplused jõudumööda aurutavad enne müüki riideid, et nendest suuremad kortsud välja saada ja parem väljanägemine anda,” ütles Suik.

Prügisse läheb Humanas sorteeritust ainult 5-6 %. Kõik ülejäänud riided leiavad endale mingi rakenduse – mis ei sobi kauplustesse, lähevad teistesse n-ö madalamatesse kategooriatesse ja saadetakse riigist välja.