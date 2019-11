Jäätmete sortimine võimaldab näha, mida tegelikult sööd

Varblane tõi näiteid, kus hiinlased on nõus proovima uusi asju ning suured kontsernid käivad ajaga kaasas.

„Ettevõtted mitmekesistuvad ja toiduäri on investeeringute tegemiseks popp. Nii on näiteks Amazon leidnud, et müüma tuleb hakata mahetoitu. Selleks ostis veebihiid ökotoidupoe Whole Foods Market ja tegi kogu selle kaubavaliku kättesaadavaks Amazon Prime'is. Ärimudelid on muutumas ja nii võib internetist osta juba kõrgkuumutatud piima. Sünniaasta ei loe enam, sest vanemaealised hakkavad käituma nagu noored ning rahvusvahelise toiduainetööstuse kõige olulisemaks sõnumiks saab tervena ja kaua elatud aastad.“

Kui mahetoit on üha suurenev trend, siis debatis tekitas see teema vastakaid arvamusi ja küsimusi. Rahvastikule toidu tagamise, konkurentsi ja tarbija eelistuste, toiduohutuse ning toidu autentsuse teemade valguses jäi kõlama tõsiasi, et lihatoodete komponentideks on tihti taimed, kuid järjest rohkem tehakse liha laborites. Sama lugu on piimavaba jogurtite jms ning, kas siinjuures öko on öko ja mahe alati mahe?

Mis on toidul ringmajandusega pistmist?

Maailma arengutega kaasas käimiseks ja tarbijate vajadustega arvestamiseks luuaks üha rohkem toidu start-up'e ning oluliseks saab kõige selle juures ring- ja biomajanduse, jäätmete ning pakendite teema.

„Peame püsima konkurentsis Hiinaga. Eesti teod ja tooted peavad olema maailma toiduainetööstuse ja ringmajanduse arendustega konkurentsis. Väga oluline on disain ja kõik, mida suudame pakkuda ökodisainina on populaarne. Toidu- ja keskkonnateemade lahkamine on tänuväärne, me ei saa seda ignoreerida“ selgitas Eesti Maaülikooli teadlane Mait Kriipsalu. „Tihti ei hoomata päris hästi toidu ja ringmajanduse seost.“

Suurem hulk prügis kuulub toidujäätmetele. Pealegi ei jõua suur hulk toidust poelettidele, sest tootja leiab, et tarbija ei soovi kõverat kurki ja plekilist tomatit, rääkimata leivakontsukestest. Kogu rekatäis toitu viiakse pigem prügimäele kui loomadele.

„Ringmajandus on ilus sõna. Sellest oli juttu juba „Tõde ja õiguses“, kuid igaüks saab sõnast isemoodi aru. Ringmajanduse põhieesmärk on jäätmete vältimine, vähendamine ja keskkonnakaitse ning see seisab kolmel jalal – tootmine, tarbimine ja jäätmekäitlus. See eeldab kogu majanduse toimimise põhjalikku muutmist,“ ütles Kriipsalu oma ettekandes, lisades, et tähtsamaks muutub tootja vastutus.