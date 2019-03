Kas kanamune peaks enne sööma asumist pesema?

Seega enamasti soovitatakse neid mitte pesta. Nimelt on munadel ümber imeõhuke membraan, mis hoiab igasugused bakterid, nii head kui ka halvad, sellest, mis koore sees, eemal.

Pesemisel on võimalik, et munakoore poorid laienevad ja membraan saab viga. Sellised munad lähevad väga ruttu halvaks ning võivad ka juba enne märgatavat riknemist tervisele ohtlikud olla. Muide, see on ka põhjus, miks poest ostetud munad pole karbis alati täiesti puhtad.

Juhul kui kanadel pole just superpuhtaid tingimusi, on kodukanala munad siiski väga tihti mustad. Need võivad olla koos väljaheite või verega, samuti porised. Sellist muna ei soovi keegi väga kätte võtta, rääkimata külmikusse teiste toiduainete kõrvale panemisest, või kausi kohal katki löömisest. Mida siis ette võtta?

Munade puhastamiseks on kuus õiget sammu. Neid järgides on bakterite toitu sattumine praktiliselt välistatud.