Kas oled oma aiatöödes tegija?

Kevadine lume alt vabanev maa ei vaata meile enamasti vastu puhtana, vaid sinna on kogunenud palju talvist oksarisu. Kevadised tugevamad tormituuled toovad puudelt veel lisa juurde. See kõik aga ei pea meelehärmi valmistama, sest selleks puhuks on olemas tarviline abimees – Makita oksapurustaja UD2500 aitab oksarisust vabaneda ja toota sellest näiteks multši või lisada oksapuru komposti hulka. Ka pärast kevadist viljapuuokste lõikust tekib palju tülikat prahti, millele leiab kasuliku otstarbe. Näiteks purustatud õunapuuoksad on kuivatatult väga sobilik materjal kala suitsutamiseks.

Elektrimootoriga oksapurustaja on ka vähem mürarikas kui sisepõlemismootoriga liigikaaslased, 2500 W võimsusega töötav mootor hoolitseb piisava jõudluse eest. Seda on mugav liigutada ja lihtne kasutada, ei pea muretsema oksa suuruse pärast – kõik oksad, mis otsast sisse mahuvad, tulevad ka purustatuna välja.

Uus Makita oksapurustaja UD2500





Peamised kasutusalad. Aitab vabaneda okstest nii aias kui ka koduhoovis. Tuleohtlikumal ajal võimaldab vabaneda oksarisust seda põletamata. Tänu suurtele ratastele saab oksapurustajat mugavalt ringi liigutada. Purustatud oksarisu saad kasutada nii tulematerjalina, pinnakattena, multši tegemiseks kui ka kompostimaterjalina.

Parim aeg kasutamiseks. Peamiselt lumevaba aeg. Kevade saabudes on oksapurustajal palju tööd ja seda jätkub lume saabumiseni. Suvisel tuleohtlikul ajal on elektriline oksapurustaja hinnaline abimees.

Energiaallikas. Oksapurustaja UD2500 jõuallikaks on 2500 W võimsusega elektrimootor.

Eelised omasuguste ees. Automaatne ummistuse vältimise süsteem. Edasi-tagasi suunavahetuse võimalus, mis võimaldab kinnijäänud oksa tagasi suunata. Suured kummirattad ja veoraud muudavad nii üldise kasutamise kui ka liigutamise mugavaks.

