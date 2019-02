Kas tead, kuidas tehti ja söödi vanasti meie rahvustoitu kama?

Nimetus kamma jahho on kirja pandud 18. sajandi algul Otepää pastori J.C.Clare käsikirjalise eesti-saksa sõnaraamatus tähendusega kaerajahu. Sama nimetus kamma, kammajahho esineb ka 18. sajandi lõpul Hupelil tähendusega keedetud kaertest jahu ning see on märgitud Tartumaa sõnaks.

Segakama ehk mulgi kamajahu nimetati Põhja-Lätis Eesti piiri äärsetes kohtades samuti kama, kama milti ja körditaolist toitu sellest kamputra või kamarok.

Allikas: Aliise Moora raamat „Eesti talurahva vanem toit”.