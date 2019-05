Kodumaise toidu eelistamine on langenud noorte seas drastiliselt madalale

„See protsent on olnud languses, kuid viimasel aastal on olnud langus päris suur,” võttis Eesti Toiduainetööstuse Liidu juht Sirje Potisepp teema üles Salvestis avatud toidutööstuste nädala avaüritusel toimunud vestlusringis.

Salvesti juhataja Triin Kõrgmaa ütles, et tihti omistatakse noortele ülihinnatundlikkust, kuid tegelikult hindavad nooremad inimesed eelkõige maitset ja valivad lemmikbrändi, hinnale nii palju tähelepanu pööramata. „Meie uus noor tarbija on märgatavalt nõudlikum, tema jaoks ei ole toit vaid kartul ja kaste. Maitsepaneel on palju suurem,” lisas ta.

Salvest on viimaste aastate jooksul toonud turule tooteid, mis on mõeldud nooruslikumale tarbijale, kes hindab maitset, värskust ja tervislikkust ning on vähem hinnatundlik. Jutt käib smushie-sarjast, mille loomise idee saadi sellest, et kolmandik nende lastetoodetest tarbitakse hoopis täiskasvanute poolt. „Täiskasvanule pirnipüreed sisse ei sööda,” tõdes Kõrgmaa.

Nii töötatigi koostöös toitumisteadlase Mihkel Zilmeriga välja smushie'd, kus on tavalisest puu- või köögiviljapüreest rohkem kiudaineid ja mis sobivad kergeks eineks või vahepalaks. Tarbijad võtsid need avasüli vastu nii Eestis kui ka 12 teises riigis ja müügimahud muudkui tõusevad.