Kui julge on süüa leetrihaigete korjatud maasikaid?

Alanud maasikahooajal on Eestis marju korjamas sadu Ukrainast siia raha teenima tulnuid. Nende seas võib olla ka leetrisse haigestunuid, kuna ainuüksi viimase aasta jooksul on Ukrainas registreeritud üle poolesaja tuhande haigusjuhtumi. Et leetrid on äärmiselt nakkav ja raske haigus, mis levib õhu kaudu piisknakkusena haige köhimisel või aevastamisel, siis kui suur on oht, et võime selle haiguse saada maasikate söömisel? Näiteks kui leetrihaige on marju korjates neile aevastanud?

„Maasikatega nüüd küll seda haigust ei saa, leetrid on viirushaigus ja viirus ei püsi päikese ja õhu käes kuigi kaua elus, hävib enne, kui marjad sööjateni jõuavad, pigem võib haiguse saada kokkupuutel haiguskandjaga,” selgitati Maalehele perearsti nõuandetelefonilt 1220.

Terviseameti kodulehelt võib lugeda, et leetrite viirus hävib päevavalguses poole tunni jooksul. Haigusel spetsiifilist ravi pole ja raskematel juhtudel võib see lõppeda surmaga. Kõige olulisem leetritesse nakatumise vältimiseks on laste õigeaegne vaktsineerimine.

Eestiski on sagenenud leetritesse haigestumine. Ainuüksi tänavu on registreeritud ligemale paarkümmend haigusjuhtu.