Tammejuure Mahetalu perenaine Karin Tiit sõnas, et laatadel osalemine on rohkem turundustöö kui raha teenimise koht.

Teine viis, kuidas kliendibaasi kasvatada, on auhindade noppimine. Kolotsi peretalu Võrumaal on tegelnud kitsekasvatuse ja piimatoodete müügiga kaheksa aastat. Laadad aitasid luua käibe kuni strateegiliste klientide väljakujunemiseni. Leiburid on nüüdseks aktiivsest laadaelust loobunud.