Kuidas 110aastane Hiiumaa Köök ja Pagar vägeva taassünni läbi tegi

“Kindlasti soovime, et meie brändiga seostataks Hiiumaad, siinset puhast keskkonda ja toitu, aga ka kvaliteeti ja traditsioone maitsva toote valmistamisel,” kinnitab ta.

Kuuse sõnul on ettevõttel tervikuna praegu enim hea meel selle üle, et uue brändivisuaali ja sellega kaasnevad muudatused võtsid ettevõtte töötajad ruttu omaks ja seeläbi oli ka lihtsam uue brändiga väljapoole minna.

“Sest lisaks üldisele turundusele oli meid kogukonnas turundamas mitukümmend n-ö brändisaadikut,” lisab ta.

Ettepanekute ja erinevate nägemuste vastastikku pendeldamine on Kuuse sõnul taolise protsessi lahutamatu osa ning ühtki viga, mida tahtnuks teisiti teha või takkajärgi võiks esile tuua, tema sõnul ei olegi.

“Ühest küljest võib ju öelda, et pool aastat nullstaadiumist valmistooteni on perioodina lühike ja aega võinuks rohkem olla, aga teisalt ei näe, et rohkema aja korral oleks üldine pilt palju muutunud – kui, siis ehk oleksime jõudnud mõned lisatooted koheselt uutesse pakenditesse rüütada, ei muud,” hindab Kuusk tagantjärele.

Otsustega ei tohiks tormata

Kindlasti on taolise protsessi puhul tema sõnul ülioluline, et otsuseid ei tehtaks uisapäisa ning kui kedagi mõni element häirib, siis tuleb see kohe osapooltega selgeks rääkida, sest eeldatavalt jääb loodu kasutusse aastateks või isegi aastakümneteks.

“Meil läks ses mõttes väga hästi, et agentuuri loovtiim käis meie juures nii inimeste kui toodetega tutvumas ning see andis neile selge pildi ettevõtte olemusest ja sihtidest ning seetõttu sujus koostöö väga ladusalt,” näeb Kuusk põhjust rõõmustamiseks.

Ta jätkab, et kindlasti on saarte toodetel tervikuna oma fenomen, mis kõnetab ja tähelepanu pälvib.

“Kui nüüd võrrelda omavahel Muhu-, Saare- ja Hiiumaa toidutoodangut, siis võibolla kõige suurem erinevus on see, et meie naabritel on suuremaid tootjaid ja üleriigiliselt teada-tuntud kaubamärke rohkem,” oletab Kuusk.

“Kindlasti nii meie kui ka iga teine siinne tootja üritame omal moel esile tuua Hiiumaad ja selle eraldatust, meretagust maad ja isemoodi huumoriga inimesi lootuses, et see tähelepanu pälviks ning mõningase turueelise looks,” lausub mees reipa enesekindlusega.

Nagu iga tootja, on ka Hiiumaa Köök ja Pagar oma aasta plaanidesse arvestanud mõningase toodangumahu- ja käibekasvu ning seni on need eesmärgid Kuuse sõnul üldiselt ka saavutatud.