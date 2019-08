Kuidas saada piima ja söögisoodaga jalad pehmeks ning ilusaks?

Jalgadele eriti kena välimuse andmiseks võib taldade alla tekkinud tumedamad kohad rabarberivarrega üle hõõruda - hape kaotab plekid. Foto: Priit Simson

Aeg-ajalt on ka sel suvel nii palju päikest on, et plätud või sandaalid ilma külma kartmata varvaste otsa lükata võib.