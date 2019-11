Nimelt on teadlased kindlaks teinud, et immuunsüsteem on aktiivsem ja tegusam ning suudab kehasse pugenud haigusetekitajaid, peamiselt siis sadu erinevaid viirusi, mis põhjustavad ülemiste hingamisteede nakkushaigusi, hoopis paremini “rünnata” ja kahjutuks teha, kui inimene on soojalt riides.

Viirused on meid ümbritsevas keskkonnas ja tegelikult ka meie organismis alati olemas, ent kui inimene külmetab pidevalt, tema vastupanuvõime viirustele nõrgeneb.